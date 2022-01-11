"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи

"Уже завтра еду. Это связано с непростым решением", – сообщила артистка.

На уточняющий вопрос подписчиков, уезжает ли она от своего бойфренда, рэпера Yoxden, вместе с которым живет с осени 2021 года, певица ответила утвердительно.

"Можно сказать и так. Но мы будем видеться", – написала она.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram