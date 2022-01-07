Бойфренд alyona alyona поехал на маршрутке к ее родителям и показал, как они живут

Певица со своим возлюбленным отправилась в гости к родителям на маршрутке.
"Рождествуем", – подписал совместное фото с родителями артистки Yoxden. На опубликованном снимке они с певицей и ее родителями запечатлены на кухне за праздничным столом.
Утром 7 января Yoxden сделал селфи на диване, показав, где он спал.
Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.
alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.
В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.