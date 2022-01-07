Бойфренд alyona alyona поехал на маршрутке к ее родителям и показал, как они живут

Об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала зимой 2021 года Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Певица со своим возлюбленным отправилась в гости к родителям на маршрутке.

Скриншот: yoxden / Instagram

"Рождествуем", – подписал совместное фото с родителями артистки Yoxden. На опубликованном снимке они с певицей и ее родителями запечатлены на кухне за праздничным столом.

Скриншот: yoxden / Instagram

Утром 7 января Yoxden сделал селфи на диване, показав, где он спал.

Скриншот: yoxden / Instagram