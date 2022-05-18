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18 мая, 2022
 
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"Ее прокляли". Украинский ведущий высказался о певице Loboda, которая месяц замалчивала российскую агрессию против Украины

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24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины
24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины
Фото: LOBODA / Facebook

Украинский ведущий белорусского происхождения Дмитрий Танкович 16 мая в эфире канала "Украина 24" прокомментировал позицию российской певицы Loboda (Светланы Лободы), которая осудила нападение РФ на Украину спустя месяц после начала войны.

"Война – это время определяться. Потому что если этого не сделать, то потом эти люди себе не найдут места. Мы можем посмотреть на Светлану Лободу – на мой взгляд, это очень яркий пример. Когда она уехала в Москву и ничего не говорила, ее прокляли здесь. А когда попыталась что-то сказать, ее прокляли в Москве. И сейчас Светлана Лобода не найдет себя ни в Украине, ни в России, – сказал Танкович. – Я понимаю: страшно. Да черт побери, всем страшно. Это на самом деле нормально. Но надо делать выбор, ребята. Вот как-то так жизнь сложилась. Надо выбрать". 

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева. 

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Дмитрий Танкович
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