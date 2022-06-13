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13 июня, 2022
 
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Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере

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Ясинский считает, что строящая до войны карьеру в России Loboda совершила поступок, осудив нападение РФ на Украину
Ясинский считает, что строящая до войны карьеру в России Loboda совершила поступок, осудив нападение РФ на Украину
Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский был удивлен, когда строящая карьеру в России украинская певица Loboda (Светлана Лобода) спустя месяц после нападения РФ на Украину публично осудила российскую агрессию, поддержав Украину. Об этом Ясинский заявил в интервью, которое 11 июня опубликовано на сайте "РБК-Украина".

"Возможно, части украинской аудитории ее слова показались недостаточно точными. Но меня больше удивило, что эти слова прозвучали вообще. Учитывая поведение большинства российских артистов, это уже поступок. Но реакция аудитории отвечает определенной логике, – заявил он. – Мне жаль, что ей приходится переживать столь сильные потрясения и столь разрушительные изменения в карьере". 

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева. 

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Оля Полякова, Михаил Ясинский
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