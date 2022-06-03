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"Не бійся, я поруч з тобою, закрию від куль я собою". Loboda выпустила песню "Молитва". Видео

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Loboda: У боротьбі темряви й світла мечем буде моя молитва
Loboda: У боротьбі темряви й світла мечем буде моя молитва
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строившая карьеру в РФ украинская певица Loboda на своем YouTube-канале презентовала клип на украиноязычную композицию "Молитва".

"Не бійся, я поруч з тобою,
Закрию від куль я собою.
У боротьбі темряви й світла
Мечем буде моя молитва!" – поется в песне.

Loboda исполнила композицию в сопровождении оркестра Латвийской консерватории.

Клип снимали в церкви Святого Петра в Риге. Ролик черно-белый, но в финале появляется свет цветов украинского флага – синего и желтого.

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

видео

Видео: LOBODA / YouTube
Теги: Россия, Украина, Латвия, война, церковь, украинский язык, клип, Loboda, певица, ролик
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