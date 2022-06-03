"Не бійся, я поруч з тобою, закрию від куль я собою". Loboda выпустила песню "Молитва". Видео

"Не бійся, я поруч з тобою,

Закрию від куль я собою.

У боротьбі темряви й світла

Мечем буде моя молитва!" – поется в песне.

Loboda исполнила композицию в сопровождении оркестра Латвийской консерватории.

Клип снимали в церкви Святого Петра в Риге. Ролик черно-белый, но в финале появляется свет цветов украинского флага – синего и желтого.