"Не бійся, я поруч з тобою, закрию від куль я собою". Loboda выпустила песню "Молитва". Видео

"Не бійся, я поруч з тобою,
Закрию від куль я собою.
У боротьбі темряви й світла
Мечем буде моя молитва!" – поется в песне.
Loboda исполнила композицию в сопровождении оркестра Латвийской консерватории.
Клип снимали в церкви Святого Петра в Риге. Ролик черно-белый, но в финале появляется свет цветов украинского флага – синего и желтого.
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.