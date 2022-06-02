Бульвар Шоубиз
 
02 июня, 2022
 
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"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила

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Loboda: Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире
Loboda: Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строившая карьеру в РФ украинская певица Loboda 1 июня опубликовала в Instagram видео своего общения по видеосвязи с крестником Андреем.

"Меня всегда окружали дети, и я всегда мечтала о большой семье! Моя жизнь стала совершенно другой с момента появления в ней моих девочек Евы и Тильды. Я редко говорю о своей семье, но я безумно к ней привязана", – призналась певица.

Она отметила, что, как у всех людей, в ее семье есть место и для боли, и для гордости.

"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок, и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо. Каждому ребенку важно ощущать поддержку и безусловное принятие", – заявила она.

Певица отметила, что безумие взрослых не должно отбирать у детей право на счастье.

"Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире. Там, где есть любовь, нет места ненависти", – написала она.

Контекст:

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцом Тильды называют фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Loboda удалена из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда ее внесли за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Россия, Украина, дети, любовь, Loboda, певица, мальчик, ребенок
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