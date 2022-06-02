"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила

Loboda: Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире Фото: lobodaofficial / Instagram

"Меня всегда окружали дети, и я всегда мечтала о большой семье! Моя жизнь стала совершенно другой с момента появления в ней моих девочек Евы и Тильды. Я редко говорю о своей семье, но я безумно к ней привязана", – призналась певица.

Она отметила, что, как у всех людей, в ее семье есть место и для боли, и для гордости.

"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок, и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо. Каждому ребенку важно ощущать поддержку и безусловное принятие", – заявила она.

Певица отметила, что безумие взрослых не должно отбирать у детей право на счастье.

"Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире. Там, где есть любовь, нет места ненависти", – написала она.