Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ

"Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу", – сказал он, заявив, что никакой информацией более не располагает.

2 июня StarHit получил комментарий от подруги покойной, Елены Закамской.

По ее словам, Ясевич имела проблемы со здоровьем, но избегала походов по врачам.

"Она такой человек – всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. (...) Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются – на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось", – рассказала Закамская.

Она отметила, что незадолго до смерти у Ясевич случился повторный приступ.

"Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель – отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12.35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание", – рассказала Закамская.

Ясевич похоронят в Санкт-Петербурге в пятницу, 3 июня.