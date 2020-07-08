Морриконе похоронили в Риме

На похоронах итальянского композитора Эннио Морриконе присутствовала только его семья.

Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в Риме. Об этом сообщает ANSA.

На похоронах присутствовали вдова покойного Мария Травиа, дети и внуки. Морриконе был захоронен в могиле родственника, поскольку у него не было фамильного склепа.

В последний путь композитора проводили под саундтрек, который он создал для фильма "Миссия". Об этом сообщает La Repubblica.

Морриконе умер в одной из римских клиник на 92-м году жизни. Композитор попал в больницу несколько дней назад с переломом бедренной кости.

Накануне кончины он составил прощальное письмо. Композитор попросил организовать его похороны без излишней помпезности, чтобы не доставлять неудобства людям.

Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA.