Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни.

В ночь на 6 июля скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщило издание Corriere della Sera.

Морриконе умер в одной из римских клиник на 92-м году жизни.

Агентство ANSA отметило, что композитор попал в больницу несколько дней назад с переломом бедренной кости.

В заявлении семьи Морриконе, переданном через адвоката Джорджо Ассумма, сказано, что композитор "до последнего сохранял полную ясность ума и великое достоинство".

Похороны музыканта состоятся в семейном кругу.

Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA и других.

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