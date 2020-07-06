"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо

Итальянский композитор Эннио Морриконе оставил прощальное письмо своим близким и друзьям, которое начинается со слов: "Я, Эннио Морриконе, мертв".

Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов Фото: ЕРА

Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся в 91 год в ночь на 6 июля, накануне кончины составил прощальное письмо, сообщает издание La Repubblica.

Текст прощального письма обнародовал друг и адвокат композитора Джорджо Ассума в присутствии прессы. Обращение Морриконе было распечатано на принтере.

По словам Ассума, предсмертное послание было найдено членами семьи композитора после его смерти. Обращение начинается со слов: "Я, Эннио Морриконе, мертв".

В письме композитор поименно упомянул близких друзей, родственников и детей.

"Всем своим друзьям, которые всегда были рядом, и тем, кто далеко, передаю прощальный привет", – говорится в предсмертном обращении композитора.

Морриконе также попросил организовать его похороны без излишней помпезности, чтобы не доставлять неудобства людям.

"Труднее всего прощаться с женой Марией [Травиа]", – признался в письме Морриконе.

В браке с Травиа композитор прожил 64 года. У супругов родилось четверо детей.

Морриконе умер в одной из римских клиник на 92-м году жизни. Композитор попал в больницу несколько дней назад с переломом бедренной кости.

Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA и других.