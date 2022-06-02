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02 июня, 2022
 
Новости

"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму

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Подписчики Дурнева прокомментировали его новый пост
Подписчики Дурнева прокомментировали его новый пост
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский телеведущий, журналист Алексей Дурнев 1 июня в Instagram опубликовал подборку снимков Ольги Валеевой, ставшей победительницей конкурса красоты "Миссис Крым 2022".

"Встречайте. Миссис "Королева красоты – Крым". Весна, 2022. Ольга Валеева", – написал он.

"Это мужчина в платье?" – спросила подписчица afeliabaquero.

"Просто символ всех бабищ Рашки. Ну, ничего, вместе с Украиной верется в Крым нормальная красота", – заявила julie_manzhos.

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, конкурс, Алексей Дурнев, телеведущий, Миссис Крым
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