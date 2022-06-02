"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму

"Встречайте. Миссис "Королева красоты – Крым". Весна, 2022. Ольга Валеева", – написал он.

"Это мужчина в платье?" – спросила подписчица afeliabaquero.

"Просто символ всех бабищ Рашки. Ну, ничего, вместе с Украиной верется в Крым нормальная красота", – заявила julie_manzhos.

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.