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01 июня, 2022
 
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"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта

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Суханов о российском паспорте: Завернул в бумагу и положил
Суханов о российском паспорте: Завернул в бумагу и положил
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий Алексей Суханов, родившийся в РФ, 1 июня в интервью программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" рассказал, что у него есть два российских паспорта.

Суханов отметил, что наличие двух паспортов гражданина РФ у него связано с тем, что с 2012-го по 2014 год он жил на две страны и выезжал из РФ чаще, чем три раза в месяц.

"Я его хотел сначала сжечь. Но я его не сжег. Завернул в бумагу и положил", – рассказал он.

Суханов отметил, что не может пока уничтожить документы, поскольку на них оформлена недвижимость в Латвии.

"Квартира в Юрмале у меня оформлена на российский паспорт. Я не знаю, нужно ли будет его предоставить латвийской стороне для переоформления. Это меня сдерживает от того, чтобы его выбросить или написать: "Путин – Х...йло" и отправить в российский МИД", – признался телеведущий.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

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Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону. 

Теги: Россия, Украина, Латвия, недвижимость, война, Юрмала, война России против Украины, документы, телеведущий, Алексей Суханов
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