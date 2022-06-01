  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта

Суханов отметил, что наличие двух паспортов гражданина РФ у него связано с тем, что с 2012-го по 2014 год он жил на две страны и выезжал из РФ чаще, чем три раза в месяц.
"Я его хотел сначала сжечь. Но я его не сжег. Завернул в бумагу и положил", – рассказал он.
Суханов отметил, что не может пока уничтожить документы, поскольку на них оформлена недвижимость в Латвии.
"Квартира в Юрмале у меня оформлена на российский паспорт. Я не знаю, нужно ли будет его предоставить латвийской стороне для переоформления. Это меня сдерживает от того, чтобы его выбросить или написать: "Путин – Х...йло" и отправить в российский МИД", – признался телеведущий.
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Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.