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Alekseev в ролике на песню "Мама" показал украинских беженок и их детей. Видео

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Alekseev: Мама является самой первой и надежной защитой каждого ребенка
Alekseev: Мама является самой первой и надежной защитой каждого ребенка
Фото: Alekseev / Facebook

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) 1 июня на своем YouTube-канле презентовал видео на песню "Мама".

"Именно в День защиты детей артист представляет новую работу, посвященную матерям, которые всегда являются приютом и убежищем от всякой беды. Война изменила течение времени. Сегодня у многих наших детей взрослые глаза и уже никогда они не вернутся в свой возраст. Каждая украинская мама превращает эту трудную для восприятия действительность в детскую сказку, которая скоро кончится и, как всегда, в конце истории наступит свет", – говорится в описании клипа.

В черно-белом ролике певец поет на фоне неба. В клипе также показаны матери с детьми, которые вынуждены были спасаться от войны в Украине, развязанной Россией.

"Мама является самой первой и надежной защитой каждого ребенка: шестилетнего Влада из Бучи мама Марина защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место ее захоронения, трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность, и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих чад каждый день или в Украине, или за ее пределами", – прокомментировал премьеру Alekseev.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

видео

Видео: ALEKSEEV / YouTube
Теги: Украина, война, беженцы, видео, убежище, война России против Украины, Никита Алексеев, Alekseev, певец, День защиты детей
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