Alekseev в ролике на песню "Мама" показал украинских беженок и их детей. Видео

"Именно в День защиты детей артист представляет новую работу, посвященную матерям, которые всегда являются приютом и убежищем от всякой беды. Война изменила течение времени. Сегодня у многих наших детей взрослые глаза и уже никогда они не вернутся в свой возраст. Каждая украинская мама превращает эту трудную для восприятия действительность в детскую сказку, которая скоро кончится и, как всегда, в конце истории наступит свет", – говорится в описании клипа.

В черно-белом ролике певец поет на фоне неба. В клипе также показаны матери с детьми, которые вынуждены были спасаться от войны в Украине, развязанной Россией.

"Мама является самой первой и надежной защитой каждого ребенка: шестилетнего Влада из Бучи мама Марина защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место ее захоронения, трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность, и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих чад каждый день или в Украине, или за ее пределами", – прокомментировал премьеру Alekseev.

Война России против Украины. Главное (обновляется)