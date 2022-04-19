"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам

"В эту пятницу выходит мой кавер на одну очень известную мировую песню. Хотим пригласить вас к созданию видео на нее, и показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся, а не разбитую, изнасилованную и пылающую в огне. Красивые люди, города и природы. Ту красивую Украину, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей Победы, – написал артист. – Хотим попросить вас о контенте для клипа. Выкладывайте фото и видео вашей личной красивой Украины с хештегом #UAsoBeautiful в социальные сети".

Война России против Украины. Главное (обновляется)