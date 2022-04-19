Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2022
 
Новости

"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам

Вакарчук: В эту пятницу выходит мой кавер на одну очень известную мировую песню
Вакарчук: В эту пятницу выходит мой кавер на одну очень известную мировую песню
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" 18 апреля в Facebook обратился за помощью к поклонникам – артист попросил поделиться кадрами мирной Украины, которые он использует в своем новом клипе на кавер известной песни, название которой пока держит в секрете.

"В эту пятницу выходит мой кавер на одну очень известную мировую песню. Хотим пригласить вас к созданию видео на нее, и показать миру Украину, которую мы так любим  красивую, мирную, улыбающуюся, а не разбитую, изнасилованную и пылающую в огне. Красивые люди, города и природы. Ту красивую Украину, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей Победы, – написал артист. – Хотим попросить вас о контенте для клипа. Выкладывайте фото и видео вашей личной красивой Украины с хештегом #UAsoBeautiful в социальные сети".

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/526621658812551

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вакарчук после нападения РФ на Украину выступает перед украинскими военными, спасателями и вынужденными переселенцами. Он уже посетил многие украинские города.

Теги: Украина, Святослав Вакарчук, видео, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS