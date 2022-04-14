Вакарчук выступил перед харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео

Артист выступил для спасателей на фоне разрушенного российскими оккупантами Дворца труда в центре Харькова.
"Вакарчук вместе с легендарными харьковскими спасателями встретились в самом центре города. Спасибо за поддержку и непревзойденное исполнение своих песен", – говорится в описании ролика.
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Вакарчук после нападения РФ на Украину выступает перед украинскими военными, спасателями и вынужденными переселенцами. Он уже посетил многие украинских города.