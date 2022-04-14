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14 апреля, 2022
 
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Вакарчук выступил перед харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео

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Вакарчук посетил Харьков и встретился со спасателями
Вакарчук посетил Харьков и встретился со спасателями
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук встретился с харьковскими спасателями и исполнил для них песни из репертуара коллектива. Об этом 14 апреля сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Артист выступил для спасателей на фоне разрушенного российскими оккупантами Дворца труда в центре Харькова.

"Вакарчук вместе с легендарными харьковскими спасателями встретились в самом центре города. Спасибо за поддержку и непревзойденное исполнение своих песен", – говорится в описании ролика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вакарчук после нападения РФ на Украину выступает перед украинскими военными, спасателями и вынужденными переселенцами. Он уже посетил многие украинских города.

Теги: ГСЧС, Святослав Вакарчук, спасатели, война России против Украины
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