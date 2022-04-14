Вакарчук выступил перед харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео

Вакарчук посетил Харьков и встретился со спасателями Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Артист выступил для спасателей на фоне разрушенного российскими оккупантами Дворца труда в центре Харькова.

"Вакарчук вместе с легендарными харьковскими спасателями встретились в самом центре города. Спасибо за поддержку и непревзойденное исполнение своих песен", – говорится в описании ролика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)