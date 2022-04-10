Бульвар Шоубиз
 
10 апреля, 2022
 
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Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук: Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих ублюдков, которые сегодня разрушают наши дома, убивают наших стариков и детей, насилуют, мародерят
Вакарчук: Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих ублюдков, которые сегодня разрушают наши дома, убивают наших стариков и детей, насилуют, мародерят
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 8 апреля разместил в Facebook видеообращение на русском языке, адресованное россиянам, которые не считают себя виноватыми в том, что РФ напала на Украину, но ничего не сделали для того, чтобы противостоять этому.

"Вы все – часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают наших стариков и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддома, вокзалы, где находятся тысячи людей, чтобы убежать от вашего "русского мира". Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда [российский президент Владимир] Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Когда Россия наглым образом украла у нас Крым, многие в душе даже гордились этим, а многие не только в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, у вас не хватило смелости и мужества выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей", – сказал он.

Вакарчук, обращаясь к россиянам, заявил, что после нападения на Украину российские оккупанты лишили жизни мирных жителей в Буче Киевской области, Краматорске Донецкой области и других мирных украинских городах, а также сломали жизни миллионам украинских беженцев.

"Поэтому мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал", – подчеркнул Вакарчук.

Он добавил, что благодарен тем немногим россиянам, которые отважились выйти на протесты или публично заявлять свою позицию.

"Этих людей мало, но они есть. Мы это помним и ценим. А еще мы помним тех, кто совершил страшные преступления против Украины, и тех, кто молчал все эти годы. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – отметил артист.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/678645350042287/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, преступление, война России против Украины
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