Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!

Вакарчук: Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих ублюдков, которые сегодня разрушают наши дома, убивают наших стариков и детей, насилуют, мародерят Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

"Вы все – часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают наших стариков и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддома, вокзалы, где находятся тысячи людей, чтобы убежать от вашего "русского мира". Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда [российский президент Владимир] Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Когда Россия наглым образом украла у нас Крым, многие в душе даже гордились этим, а многие не только в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, у вас не хватило смелости и мужества выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей", – сказал он.

Вакарчук, обращаясь к россиянам, заявил, что после нападения на Украину российские оккупанты лишили жизни мирных жителей в Буче Киевской области, Краматорске Донецкой области и других мирных украинских городах, а также сломали жизни миллионам украинских беженцев.

"Поэтому мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал", – подчеркнул Вакарчук.

Он добавил, что благодарен тем немногим россиянам, которые отважились выйти на протесты или публично заявлять свою позицию.

"Этих людей мало, но они есть. Мы это помним и ценим. А еще мы помним тех, кто совершил страшные преступления против Украины, и тех, кто молчал все эти годы. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – отметил артист.

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