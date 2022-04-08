Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2022
 
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"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео

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Вакарчук спел в Чернигове песню "Човен"
Вакарчук спел в Чернигове песню "Човен"
Скриншот: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" выступил на центральной площади освобожденного от российских оккупантов Чернигова. Он исполнил песню из репертуара группы "Човен". Запись его высупления 8 апреля опубликована на странице коллектива в Facebook.

Артист выступил напротив полуразрушенного оккупантами кинотеатра, который является памятником архитектуры, отмечается в публикации. 

"Бо зліва і справа цвітуть сади,
Хоч зліва і справа чужі сліди.
Війнами втомлена та ніким не зломлена,
Розквітай, земле ти моя!
Голодом морена, але непокорена", – говорится в одном из куплетов песни. 

https://www.facebook.com/okeanelzyofficial/videos/556009345766393/

Контекст:

Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии. В городе, по данным местных властей, сотни погибших среди мирного населения. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 23 марта рассказывал, что в городе разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область освобождена от российских оккупантов. 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил: в городе начали восстанавливать коммуникации, но людям, которые уехали из Чернигова, возвращаться еще рано. 

Теги: Чернигов, Святослав Вакарчук, кинотеатр, война России против Украины
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