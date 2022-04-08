"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео

Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии. В городе, по данным местных властей, сотни погибших среди мирного населения. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 23 марта рассказывал, что в городе разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область освобождена от российских оккупантов. 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил: в городе начали восстанавливать коммуникации, но людям, которые уехали из Чернигова, возвращаться еще рано.