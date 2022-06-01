"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу

"Российский детский садик – бойцов закаляют с детства", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Жесть... Маленькие садисты", – прокомментировала подписчица tatyana.melezh.

"Ужас. Это Россия во всей красе", – отметила tatianateffi.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество гражданских жертв войны РФ против Украины в десятки раз превышает число погибших военных.

Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. Офис генпрокурора сообщил 29 мая, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, 440 были ранены. По данным ООН на 27 мая, погиб 4031 человек, 4735 ранены, но, как отметили в организации, фактические цифры значительно выше.