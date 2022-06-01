Бульвар Шоубиз
 
01 июня, 2022
 
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"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу

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Гордон: Российский детский садик бойцов закаляют с детства
Гордон: Российский детский садик – бойцов закаляют с детства
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 31 мая разместил в Instagram видео, снятое в одном из российских учреждений для детей.

"Российский детский садик – бойцов закаляют с детства", – написал он.

"Жесть... Маленькие садисты", – прокомментировала подписчица tatyana.melezh.

"Ужас. Это Россия во всей красе", – отметила tatianateffi.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество гражданских жертв войны РФ против Украины в десятки раз превышает число погибших военных.

Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. Офис генпрокурора сообщил 29 мая, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, 440 были ранены. По данным ООН на 27 мая, погиб 4031 человек, 4735 ранены, но, как отметили в организации, фактические цифры значительно выше.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, агрессия, видео, дети, война России против Украины, ребенок, детский сад
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