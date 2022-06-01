"Картинки хорошие нарисовал". Макаревич показал свою свежую живопись. Фото

"В юном возрасте я был уверен, что самый известный художник – это и есть самый лучший. Ну, как в спорте – если ты самый быстрый и сильный, то и добежишь первым и встанешь на пьедестал. Возможно, еще пару веков назад так и было. Да кто ж это помнит?" – написал он.
Макаревич рассказал, что во времена премьеры фильма "Асса" (1987) он спорил с режиссером Сергеем Соловьевым. Тогда Макаревич утверждал, что гениальный художник – тот, который написал гениальную картину. А Соловьев называл гениальным того, кто смог убедить мир в том, что его картина гениальна. Музыкант подчеркнул, что Соловьев оказался прав.
"Современное искусство" отменило базовый критерий искусства былого – мастерство (некоторые считают мастерство "ремеслом" – им так удобнее). С одной стороны это раздвинуло рамки искусства до безграничности, с другой – впустило внутрь армию мошенников и откровенной бездари", – отметил Макаревич.
Он также поделился рассуждениям о важности пиара и самопиара и подчеркнул, что подход в продвижении искусства зависит от личности художника.
Музыкант показал свои недавние работы, написанные в Израиле.
"Картинки хорошие нарисовал", – отметил он.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов. С 1970 года занимается графикой в смешанной технике. Он провел около 30 выставок своих работ
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.