"Картинки хорошие нарисовал". Макаревич показал свою свежую живопись. Фото

"В юном возрасте я был уверен, что самый известный художник – это и есть самый лучший. Ну, как в спорте – если ты самый быстрый и сильный, то и добежишь первым и встанешь на пьедестал. Возможно, еще пару веков назад так и было. Да кто ж это помнит?" – написал он.

Макаревич рассказал, что во времена премьеры фильма "Асса" (1987) он спорил с режиссером Сергеем Соловьевым. Тогда Макаревич утверждал, что гениальный художник – тот, который написал гениальную картину. А Соловьев называл гениальным того, кто смог убедить мир в том, что его картина гениальна. Музыкант подчеркнул, что Соловьев оказался прав.

"Современное искусство" отменило базовый критерий искусства былого – мастерство (некоторые считают мастерство "ремеслом" – им так удобнее). С одной стороны это раздвинуло рамки искусства до безграничности, с другой – впустило внутрь армию мошенников и откровенной бездари", – отметил Макаревич.

Он также поделился рассуждениям о важности пиара и самопиара и подчеркнул, что подход в продвижении искусства зависит от личности художника.

Музыкант показал свои недавние работы, написанные в Израиле.

"Картинки хорошие нарисовал", – отметил он.