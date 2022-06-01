  Суханов: Я голосовал за Путина. Я признаю свою ошибку

"Я голосовал за [президента РФ Владимира] Путина. Я признаю свою ошибку", – заявил он.

По словам телеведущего, он стал осознавать, что ошибся, еще во время президентства Дмитрия Медведева, когда Путин был премьер-министром.

"Влияние Путина тогда было не меньшим, чем во время его президентства. [Стал осознавать, что ошибся] когда Россия напала на Грузию и когда произошла аннексия Крыма", – отметил он.

Суханов рассказал, что в день записи нескольких программ "Говорит Украина" на канале "Украина" он вышел к аудитории с раскаянием.

"Я вышел и попросил прощения у зрителей за то, что совершила страна, гражданином которой я являюсь", – сказал он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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