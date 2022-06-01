  Суханов: Я голосовал за Путина. Я признаю свою ошибку

"Я голосовал за [президента РФ Владимира] Путина. Я признаю свою ошибку", – заявил он.
По словам телеведущего, он стал осознавать, что ошибся, еще во время президентства Дмитрия Медведева, когда Путин был премьер-министром.
"Влияние Путина тогда было не меньшим, чем во время его президентства. [Стал осознавать, что ошибся] когда Россия напала на Грузию и когда произошла аннексия Крыма", – отметил он.
Суханов рассказал, что в день записи нескольких программ "Говорит Украина" на канале "Украина" он вышел к аудитории с раскаянием.
"Я вышел и попросил прощения у зрителей за то, что совершила страна, гражданином которой я являюсь", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.