Бульвар Шоубиз
 
02 июня, 2022
 
Новости

Арестович высказался о своем внешнем виде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аресович: Почему я регулярно не высыпаюсь и выгляжу крайне уставшим?
Аресович: Почему я регулярно не высыпаюсь и выгляжу крайне уставшим?
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 1 июня в Instagram ответил на вопрос, почему выглядит уставшим и опубликовал фотоколлаж.

"Почему я регулярно не высыпаюсь и выгляжу крайне уставшим? Работаю!" – написал он.

Пост Арестович сопроводил коллажом, на котором запечатлены мужчины, которые проводят процедуры ухода за собой, а также прикреплена надпись "В связи с большой загруженностью Алексея эфиры иногда задерживаются".

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Украина, Алексей Арестович, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 