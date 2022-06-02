Арестович высказался о своем внешнем виде

"Почему я регулярно не высыпаюсь и выгляжу крайне уставшим? Работаю!" – написал он.

Пост Арестович сопроводил коллажом, на котором запечатлены мужчины, которые проводят процедуры ухода за собой, а также прикреплена надпись "В связи с большой загруженностью Алексея эфиры иногда задерживаются".

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Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.