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02 июня, 2022
 
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"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом

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Мозговая поделилась снимком из семейного архива
Мозговая поделилась снимком из семейного архива
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 1 июня в Instagram поделилась черно-белым архивным фото со своим ныне покойным отцом, композитором Николаем Мозговым.

"С Днем защиты детей всех нас! Я чувствую его защиту и до сих пор! И своих буду защищать вечно", – написала она.

Контекст:

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность пришла к молодому композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занимался менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

У Алены Мозговой трое детей. Младшую дочь Соломию она родила 26 февраля 2015 года. Отец ребенка – муж Мозговой, певец David Axelrod. Средней дочери продюсера – Евгении – 22 года. Ее отец – украинский певец Александр Пономарев. Старшая дочь Мозговой – 28-летняя Зоя. Имени ее отца продюсер не разглашает.

Теги: Николай Мозговой, композитор, Алена Мозговая, продюсер, День защиты детей
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