"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло

"Повезло историкам! Последние восемь лет – как машина времени по изучению/пониманию истории Украины (да и истории Европы!). Хотя это "счастье" – со слезами на глазах украинского народа. А вот физикам/астрономам/астрофизикам, геологам, палеонтологам еще не повезло. Надеюсь, что им никогда так не повезет, как историкам", – написал он.
Пост продюсер сопроводил изображением немецкого фюрера Адольфа Гитлера, президента РФ Владимира Путина и советского вождя Иосифа Сталина, перекрытым надписью "Нет больше времени".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.
По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.