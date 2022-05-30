"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло

"Повезло историкам! Последние восемь лет – как машина времени по изучению/пониманию истории Украины (да и истории Европы!). Хотя это "счастье" – со слезами на глазах украинского народа. А вот физикам/астрономам/астрофизикам, геологам, палеонтологам еще не повезло. Надеюсь, что им никогда так не повезет, как историкам", – написал он.

Пост продюсер сопроводил изображением немецкого фюрера Адольфа Гитлера, президента РФ Владимира Путина и советского вождя Иосифа Сталина, перекрытым надписью "Нет больше времени".

Война России против Украины. Главное (обновляется)