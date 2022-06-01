Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе

"Будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них. Дети не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, который не знает, что такое война, жестокость, боль и насилие. К сожалению, сегодня Украина потеряла сотни детских жизней, и это страшная боль для каждого украинца. Многие украинские дети потеряли своих родителей, испытали бесчеловечные страдания… Но к счастью, эти детишки нашли новые семьи, окружившие их заботой и любовью! Мы верим, что война непременно закончится нашей победой! И это будет совсем скоро! Наши дети будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе", – написала Сумская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отец старшей дочери Сумской – ее первый муж, украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года. Отцом младшей является нынешний муж Виталий Борисюк.
Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.