Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе

Контекст:

Отец старшей дочери Сумской – ее первый муж, украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года. Отцом младшей является нынешний муж Виталий Борисюк.

Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.