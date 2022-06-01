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01 июня, 2022
 
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Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе

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Сумская: Будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них
Сумская: Будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская ведущая Ольга Сумская 1 июня опубликовала в Instagram фото из семейного архива, на которых запечатлена вместе со своими дочерьми Антониной Паперной и Анной Борисюк. Она посвятила пост Международному дню защиты детей.

"Будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них. Дети не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, который не знает, что такое война, жестокость, боль и насилие. К сожалению, сегодня Украина потеряла сотни детских жизней, и это страшная боль для каждого украинца. Многие украинские дети потеряли своих родителей, испытали бесчеловечные страдания… Но к счастью, эти детишки нашли новые семьи, окружившие их заботой и любовью! Мы верим, что война непременно закончится нашей победой! И это будет совсем скоро! Наши дети будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе", – написала Сумская.

Контекст:

Отец старшей дочери Сумской – ее первый муж, украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года. Отцом младшей является нынешний муж Виталий Борисюк. 

Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.

Теги: дети, война России против Украины, Ольга Сумская, семья, Виталий Борисюк, Антонина Паперная, День защиты детей
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