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30 мая, 2022
 
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"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью

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Мзговая: Занимались арт-терапией
Мзговая: Занимались арт-терапией
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 30 мая в Instagram показала картину, которую они написали вместе с дочерью Соломией.

"Занимались с Соликом арт-терапией. Получили кучу впечатлений и удовольствия от рисования", – написала она.

На снимке запечатлены пионы в вазе и они же – изображенные на картине.

Контекст:

Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. Отец ребенка – муж Мозговой, певец David Axelrod. У Мозговой также есть 22-летняя дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и 28-летняя Зоя, имени отца которой продюсер не разглашает.

Мозговая и David Axelrod познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в ряды территориальной обороны и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Теги: Украина, живопись, дети, картина, Алена Мозговая, продюсер, David Axelrod, картины
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