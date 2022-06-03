  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера

"Я с ним лично знакома и снималась в картине Донбасс, и меня номинировали на [премию] "Дзига". Меня поражает его позиция и неоднозначные речи. Человек с гордостью говорил, что позиционирует себя как украинский режиссер", – отметила она.

Жураковская высказала непонимание, как украинский режиссер может участвовать в российских кинофестивалях после того как РФ напала на Украину.

"Это не укладывалось в парадигму нормального украинца. Если он космополит, не нужно себя позиционировать как украинского режиссера", – заявила актриса.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube

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