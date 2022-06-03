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03 июня, 2022
 
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Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера

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Жураковская заявила, что поведение Лзницы не укладывалось в парадигму нормального украинца
Жураковская заявила, что поведение Лзницы не укладывалось в парадигму нормального украинца
Фото: zhurakivska_olesya / Instagram

Украинская актриса Олеся Жураковская 3 июня в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Алены Доротюк, заявила, что ее поражает позиция режиссера Сергея Лозницы и его "неоднозначные речи".

"Я с ним лично знакома и снималась в картине Донбасс, и меня номинировали на [премию] "Дзига". Меня поражает его позиция и неоднозначные речи. Человек с гордостью говорил, что позиционирует себя как украинский режиссер", – отметила она.

Жураковская высказала непонимание, как украинский режиссер может участвовать в российских кинофестивалях после того как РФ напала на Украину.

"Это не укладывалось в парадигму нормального украинца. Если он космополит, не нужно себя позиционировать как украинского режиссера", – заявила актриса.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лозница на Каннском международном кинофестивале после вручения награды France Culture за вклад в киноискусство после награждения выступил с речью, в которой осудил бойкот русской культуры после нападения РФ на Украину.

18 марта Лозница был исключен из состава Украинской киноакадемии по решению правления и наблюдательного совета. "Украина защищается на всех фронтах, в том числе на культурном. Страны Европы и всего мира должны владеть полной и однозначной картиной того, что осуществляет в Украине страна-агрессор. Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за границей. Их позиция должна быть четкой и однозначной. Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", – говорилось в заявлении.

Теги: Россия, Украина, война, Сергей Лозница, режиссер, украинцы, война России против Украины, актриса, интервью, Олеся Жураковская
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