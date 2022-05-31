Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
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Loboda вернули в Instagram на территории Украины

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Loboda сообщила о возвращении в украинское пространство своего аккаунта
Loboda сообщила о возвращении в украинское пространство своего аккаунта
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строившая карьеру в РФ украинская певица Loboda в Instagram Stories заявила, что ее страница в Instagram стала доступна в Украине.

"Заработал полноценно мой Instagram в Украине. Ура!" – написала она.

Фото: lobodaofficial / Instagram
Фото: lobodaofficial / Instagram

Контекст:

Instagram стал третьей соцсетью, которую заблокировали в РФ после вторжения России в Украину. Ранее в этом месяце в стране заблокировали Facebook и Twitter.

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Loboda удалена из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда ее внесли за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а коллега певицы Даша Астафьева призналась, что артистка заблокировала ее в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева. 

Теги: Россия, Украина, вторжение, Instagram, соцсети, война России против Украины, Loboda, певица, соцсеть
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