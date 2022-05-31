"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа

"Оккупант дал огромный мах и здесь. Культура – это мощное оружие каждого народа. Все украинское уничтожали сотни лет. Российское – навязывали. Пойдя на нас войной, они тотально подталкивают нас наконец-то отказаться от всего российского. Здесь, очевидно, трещит их сомнительная дальновидность", – написал он.

Цимбалюк отметил, что уже писал о том, как несправедливо в Украине прославляли российских "звезд" и дискриминировали украинских актеров.

"Мы с ними дружили, бухали, крестили детей друг друга и считали, что мы друзья (мы очень ошибались). Несмотря на то, что именно из-за них большинство моих талантливых коллег из Киева так и не знают, что такое главная роль, даже в "мыле". Но теперь мир навсегда запомнит, что такое Украина. И, главное – мы должны это почувствовать всем телом", – заявил он.

Актер отметил, что для людей искусства появится шанс сниматься в сериалах и фильмах на своей земле.

"Я верю, что качество нашего продукта вырастет в разы. И будет ощутимо увеличиваться сотрудничество с ведущими мировыми киностудиями! Но сейчас главное – победа, которая с каждым днем все ближе!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)