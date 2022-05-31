"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа

"Оккупант дал огромный мах и здесь. Культура – это мощное оружие каждого народа. Все украинское уничтожали сотни лет. Российское – навязывали. Пойдя на нас войной, они тотально подталкивают нас наконец-то отказаться от всего российского. Здесь, очевидно, трещит их сомнительная дальновидность", – написал он.
Цимбалюк отметил, что уже писал о том, как несправедливо в Украине прославляли российских "звезд" и дискриминировали украинских актеров.
"Мы с ними дружили, бухали, крестили детей друг друга и считали, что мы друзья (мы очень ошибались). Несмотря на то, что именно из-за них большинство моих талантливых коллег из Киева так и не знают, что такое главная роль, даже в "мыле". Но теперь мир навсегда запомнит, что такое Украина. И, главное – мы должны это почувствовать всем телом", – заявил он.
Актер отметил, что для людей искусства появится шанс сниматься в сериалах и фильмах на своей земле.
"Я верю, что качество нашего продукта вырастет в разы. И будет ощутимо увеличиваться сотрудничество с ведущими мировыми киностудиями! Но сейчас главное – победа, которая с каждым днем все ближе!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", фильме "Черный ворон". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.
Цимбалюк с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.