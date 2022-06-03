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03 июня, 2022
 
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Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться

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Арестович: Желая другому попасть в ад, вы действуете из самой его середины
Арестович: Желая другому попасть в ад, вы действуете из самой его середины
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 2 июня в Instagram заявил, что человек, желая другому попасть в ад, сам находится в нем.

"Есть люди (и их много), которые не могут выразить свое отношение к миру без того, чтобы кого-то не ненавидеть и не поминать лихом. Чтобы вы понимали – это прямая проекция внутреннего мироустройства. Если вам для того, чтобы свести концы с концами в объяснении мироздания, его событий и обстоятельств нужно кого-то оскорбить, сделать кого-то виноватым, возжелать ему исчезнуть – мира в вашей душе нет: внешний мир – психологическая проекция внутреннего. Это значит, что вы ненавидите и пытаетесь вытолкнуть из реальности часть самих себя. Желая другому попасть в ад, вы действуете из самой его середины", – заявил он.

Арестович отметил, что "ад мы впускаем в свою душу сами, сатану носим в своей собственной душе". По его словам, люди "спускаются по кругам преисподней тем ниже, чем больше ненавидят других".

"Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться", – заверил он.

Как отметил Арестович, степень тяжести деяний противника не имеет никакого значения для выработки реального отношения к нему.

"Количество зла в мире, на которое резонирует человек, точно соответствует количеству зла в его душе. И эта степень – вопрос не обстоятельств, а полной свободы его выбора. Вот мне не нужно никого ненавидеть, ни с кем враждовать, никого пытаться вытолкнуть из реальности. Не вижу смысла пускать в себя зло. А если вам это еще по каким-то причинам необходимо, я принимаю ваш выбор", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Россия, Украина, война, Алексей Арестович, война России против Украины, психология
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