"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак

Ясинский о строящих карьеру в РФ украинских певицах: Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

"Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них впоследствии атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию. Они удушили ее и теперь не понимают, не знают, что и как им делать. Возможно, они бы и хотели, но душевных сил, воли для этого не осталось", – заявил продюсер.

Он отметил, что строящие в РФ карьеру украинские певицы "предпочитают ничего не знать о происходящем".

"Ведь для этого нужно провести серьезную работу над собой, а это не об этих людях, – отметил Ясинский. – Сейчас они хотят заработать все, что возможно, а дальше будет как будет. В крайнем случае – спрятаться где-нибудь на Бали и жить так, чтобы никто их не трогал".