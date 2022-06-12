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12 июня, 2022
 
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"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак

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Ясинский о строящих карьеру в РФ украинских певицах: Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию
Ясинский о строящих карьеру в РФ украинских певицах: Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию
Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский считает, что строящие карьеру в РФ и замалчивающие войну России против Украины украинские певицы Ани Лорак, Регина Тодоренко, Maruv, Таисия Повалий так долго позиционировали себя как артистки вне политики, что теперь не знают, как им поступить. Об этом Ясинский заявил в интервью, которое 11 июня опубликовано на сайте "РБК-Украина".

"Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них впоследствии атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию. Они удушили ее и теперь не понимают, не знают, что и как им делать. Возможно, они бы и хотели, но душевных сил, воли для этого не осталось", – заявил продюсер.

Он отметил, что строящие в РФ карьеру украинские певицы "предпочитают ничего не знать о происходящем". 

"Ведь для этого нужно провести серьезную работу над собой, а это не об этих людях, – отметил Ясинский. – Сейчас они хотят заработать все, что возможно, а дальше будет как будет. В крайнем случае – спрятаться где-нибудь на Бали и жить так, чтобы никто их не трогал". 

Контекст:

Ани Лорак, Регина Тодоренко, Maruv, Таисия Повалий внесены в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Тодоренко и Повалий после нападения РФ на Украину продолжают строить карьеру в России.

Теги: Таисия Повалий, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Оля Полякова, певица, Maruv, Михаил Ясинский, продюсер
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