"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак

"Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что у них впоследствии атрофировались все участки души, отвечающие за эмпатию. Они удушили ее и теперь не понимают, не знают, что и как им делать. Возможно, они бы и хотели, но душевных сил, воли для этого не осталось", – заявил продюсер.
Он отметил, что строящие в РФ карьеру украинские певицы "предпочитают ничего не знать о происходящем".
"Ведь для этого нужно провести серьезную работу над собой, а это не об этих людях, – отметил Ясинский. – Сейчас они хотят заработать все, что возможно, а дальше будет как будет. В крайнем случае – спрятаться где-нибудь на Бали и жить так, чтобы никто их не трогал".
Ани Лорак, Регина Тодоренко, Maruv, Таисия Повалий внесены в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Тодоренко и Повалий после нападения РФ на Украину продолжают строить карьеру в России.