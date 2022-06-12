  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео

Покровский: Украина! Пусть от Днепра и до Берлина летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей Фото: max_pokrovskiy / Instagram

В песне герой фронтмена группы Максима Покровскоко ведет диалог с сыном и дочерью о нападении РФ на Украину, обещая, что Украина скоро одержит победу над российскими оккупантами.

"Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

Сынок, не бойся! И подожди немного:

Она закончится – воздушная тревога.

Похоже, стихло. Похоже, улетели.

Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.

Не бойся, дочка! И подожди немного:

Я знаю, впереди нелегкая дорога,

Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.

Надеюсь, нам солярки хватит.

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

Сынок, не бойся! И погоди немного.

Никто не знает, какие там дела у Бога

И с кем ему сейчас приходится тягаться.

Нам просто надо еще немного продержаться.

Они слюну пускают среди кровавых луж

И духов вызывают ценой невинных душ.

Они себя крестили потомками богов,

Им в жертву приносили руины городов.

Не бойся, дочка! Любовь всегда сильнее!

Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?

Но будут жить и станут только круче

Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей", – поет Покровский.

ВИДЕО

Видео: Nogu Sveló! / YouTube

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