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12 июня, 2022
 
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"Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео

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Покровский: Украина! Пусть от Днепра и до Берлина летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей
Покровский: Украина! Пусть от Днепра и до Берлина летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей
Фото: max_pokrovskiy / Instagram

Российская группа "Ногу свело!" 12 июня, в День России, на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Украина".

В песне герой фронтмена группы Максима Покровскоко ведет диалог с сыном и дочерью о нападении РФ на Украину, обещая, что Украина скоро одержит победу над российскими оккупантами.

"Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.

Сынок, не бойся! И подожди немного:
Она закончится  воздушная тревога.
Похоже, стихло. Похоже, улетели.
Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.
Не бойся, дочка! И подожди немного:
Я знаю, впереди нелегкая дорога,
Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.
Надеюсь, нам солярки хватит.

Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.

Сынок, не бойся! И погоди немного.
Никто не знает, какие там дела у Бога
И с кем ему сейчас приходится тягаться.
Нам просто надо еще немного продержаться.

Они слюну пускают среди кровавых луж
И духов вызывают ценой невинных душ.
Они себя крестили потомками богов,
Им в жертву приносили руины городов.

Не бойся, дочка! Любовь всегда сильнее!
Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?
Но будут жить и станут только круче
Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!

Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей", – поет Покровский.

ВИДЕО
Видео: Nogu Sveló! / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму". 

19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z"Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".

В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми", а "сам по себе, таким и останусь, а кто недоволен, идите в анус".

Теги: война России против Украины, Макс Покровский, Ногу свело!
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