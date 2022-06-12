  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео

В песне герой фронтмена группы Максима Покровскоко ведет диалог с сыном и дочерью о нападении РФ на Украину, обещая, что Украина скоро одержит победу над российскими оккупантами.
"Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Сынок, не бойся! И подожди немного:
Она закончится – воздушная тревога.
Похоже, стихло. Похоже, улетели.
Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.
Не бойся, дочка! И подожди немного:
Я знаю, впереди нелегкая дорога,
Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.
Надеюсь, нам солярки хватит.
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Сынок, не бойся! И погоди немного.
Никто не знает, какие там дела у Бога
И с кем ему сейчас приходится тягаться.
Нам просто надо еще немного продержаться.
Они слюну пускают среди кровавых луж
И духов вызывают ценой невинных душ.
Они себя крестили потомками богов,
Им в жертву приносили руины городов.
Не бойся, дочка! Любовь всегда сильнее!
Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?
Но будут жить и станут только круче
Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей", – поет Покровский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".
19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z". Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".
В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми", а "сам по себе, таким и останусь, а кто недоволен, идите в анус".