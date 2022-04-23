Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины

Покровский отметил, что его коллеги, поддерживающие политику правительства РФ, не в праве высказываться о том, что людям с оппозиционными взглядами не место в России.

"Дорогие мои, никакие вы мне не дорогие. Это моя Родина, это мое понимание взаимоотношений с этой территорией, с этой историей, с этой страной и с этим народом. Вас я катастрофически не уважаю. Когда Россия станет другой, а когда-нибудь она станет другой, это навсегда останется пятном позора на вашей репутации. И я лично приложу к этому руку, чтобы все это помнили. Хотите – называйте это злопамятностью, это просто память", – заявил музыкант.

Покровский отметил также, что молчать – неприемлемо.

"Это время могло бы не наступить, и оно не наступило бы, если бы наше общество, прежде всего интеллигенция, ведущая за собой общество вперед, не допустила этого. Но мы это допустили", – подчеркнул он.

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