  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео

В ролике показаны кадры с участием российской военной техники и российских военных, которые двигаются в обратную сторону.

"Оле-оле-оле-оле, ждут дома мамы солдат. Оле-оле-оле-оле, назад, Россия! Назад", – поет в каждом из шести куплетов фронтмен группы Макс Покровский, перечисляя поочередно тех, кто ждет российских оккупантов дома в РФ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами".

В одном из куплетов певец поет, что он "не с этими и не с теми. Я сам по себе, таким и останусь. А кто недоволен, идите в анус".