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Полякова: Удивительно, что есть россияне, давно живущие в США, которые продолжают поддерживать агрессию России

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Полякова: После начала вторжения отвалилась половина моих зрителей в США
Полякова: После начала вторжения отвалилась половина моих зрителей в США
Фото: Оля Полякова / Facebook

Выходцы из России, проживающие в США, остаются в информационной повестке, отравленной российской пропагандой, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман певица Оля Полякова.

"Русские приходят на концерты. И они поддерживают Украину. Подошла женщина и сказала: "Вы знаете, я русская. Я всей душой с вами. Мне очень стыдно за свою страну. Я молюсь за вас". То есть те, кто приходит, – они против войны, против агрессии. Они испытывают сильные чувства вины и стыда. Это видно. Был один парень из Колумбии и с ним его партнер, он русский. И он сказал: "Я с вами, я хоть из России, но я против ее политики. Мне стыдно за страну и за ту агрессивную политику, которую она ведет против Украины", – рассказала Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В то же время она отметила, что в США проживает множество бывших граждан России, которые поддерживают ее.

"Тут нужно сказать, что половина зрителей, которые были на моих концертах до войны (я была в Америке с туром два года назад, перед эпидемией коронавируса), уже отвалилась. Их нет. Удивительно, что даже живущие в Америке люди продолжают поддерживать агрессивную политику своего бывшего государства. Это странно, ведь они давно там не живут. Но остаются в этой информационной повестке, обгаженной, отравленной российской пропагандой", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, интернет, Украина, война, пропаганда, агрессия, российская пропаганда, Алеся Бацман, политика, российская агрессия, война России против Украины, Оля Полякова, интервью
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