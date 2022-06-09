Полякова: Удивительно, что есть россияне, давно живущие в США, которые продолжают поддерживать агрессию России

"Русские приходят на концерты. И они поддерживают Украину. Подошла женщина и сказала: "Вы знаете, я русская. Я всей душой с вами. Мне очень стыдно за свою страну. Я молюсь за вас". То есть те, кто приходит, – они против войны, против агрессии. Они испытывают сильные чувства вины и стыда. Это видно. Был один парень из Колумбии и с ним его партнер, он русский. И он сказал: "Я с вами, я хоть из России, но я против ее политики. Мне стыдно за страну и за ту агрессивную политику, которую она ведет против Украины", – рассказала Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В то же время она отметила, что в США проживает множество бывших граждан России, которые поддерживают ее.

"Тут нужно сказать, что половина зрителей, которые были на моих концертах до войны (я была в Америке с туром два года назад, перед эпидемией коронавируса), уже отвалилась. Их нет. Удивительно, что даже живущие в Америке люди продолжают поддерживать агрессивную политику своего бывшего государства. Это странно, ведь они давно там не живут. Но остаются в этой информационной повестке, обгаженной, отравленной российской пропагандой", – сказала певица.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube