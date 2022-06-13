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13 июня, 2022
 
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Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора

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В РФ с конца мая началась открытая травля Пугачевой, которая переехала в Израиль
В РФ с конца мая началась открытая травля Пугачевой, которая переехала в Израиль
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский музыкальный критик Артур Гаспарян в интервью, которое 10 июня опубликовано на литовском YouTube-канале "Котрикадзе Дзядко" заявил, что публичная травля российской певицы Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем и детьми выехала в Израиль после нападения РФ на Украину, не укладывается в представления здравого смысла.

Музыкальный критик напомнил, что для России Пугачева представляет "целую эпоху", поэтому ее "невозможно было представить в ином качестве, кроме символа России". 

"Эпоха Пугачевой, в принципе, продолжается до сих пор. И то, как с Пугачевой обошлась некая группа лиц, узурпировавшая право говорить от имени народа, вот эта вакханалия, которая была устроена в отношении Аллы, ее семьи, [мужа] Максима Галкина, говорит о запредельности той ситуации, в которой мы оказались, и которая не укладывается в какие-либо представления здравого смысла", – заявил музыкальный критик. 

По словам Артура Гаспаряна, события, происходящие в России, которая напала на Украину, несравнимы даже с террором во времена СССР.

"Ситуация говорит о том, что это абсолютно паранормальная действительность, с которой не сталкивались ни мы, ни предыдущее поколение во времена красного террора", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Котрикадзе Дзядко / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пугачева, в отличие от своего мужа Максима Галкина, публично не высказывалась о войне России против Украины. Галерист Марат Гельман заявил, что она "может начать говорить и не остановится", если против Галкина возбудят уголовное дело.

30 мая в Москве начали открытую травлю Пугачевой  на стене здания московского телецентра "Останкино" пустили световую проекцию с матерным текстом в адрес певицы

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – написала в ответ Пугачева на своей странице в Instagram.

8 июня российский журналист и режиссер Роман Супер на своей странице в Facebook сообщил, что на "Первом канале" планируют показать пропагандистский фильм, критикующий ПугачевуКак отметил Супер, "кино настолько масштабно отвратительное", что его раскритиковал даже руководитель дирекции информационного вещания Кирилл Клейменов.

Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин, Артур Гаспарян
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