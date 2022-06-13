  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора

В РФ с конца мая началась открытая травля Пугачевой, которая переехала в Израиль Фото: maxgalkinru / Instagram

Музыкальный критик напомнил, что для России Пугачева представляет "целую эпоху", поэтому ее "невозможно было представить в ином качестве, кроме символа России".

"Эпоха Пугачевой, в принципе, продолжается до сих пор. И то, как с Пугачевой обошлась некая группа лиц, узурпировавшая право говорить от имени народа, вот эта вакханалия, которая была устроена в отношении Аллы, ее семьи, [мужа] Максима Галкина, говорит о запредельности той ситуации, в которой мы оказались, и которая не укладывается в какие-либо представления здравого смысла", – заявил музыкальный критик.

По словам Артура Гаспаряна, события, происходящие в России, которая напала на Украину, несравнимы даже с террором во времена СССР.

"Ситуация говорит о том, что это абсолютно паранормальная действительность, с которой не сталкивались ни мы, ни предыдущее поколение во времена красного террора", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Котрикадзе Дзядко / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)