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08 июня, 2022
 
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"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой

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Пугачева с семьей находится в Израиле
Пугачева с семьей находится в Израиле
Фото: alla_orfey / Instagram

Российский журналист и режиссер Роман Супер на своей странице в Facebook 8 июня сообщил, что на "Первом канале" планируют показать пропагандистский фильм, критикующий переехавшую в Израиль Аллу Пугачеву.

"Друзья с "Первого" сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачеву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи", – написал он.

Как отметил Супер, "кино настолько масштабно отвратительное, что его раскритиковал даже директор дирекции информационного вещания Кирилл Клейменов.

"Руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир", – сообщил журналист.

https://www.facebook.com/romasuper/posts/5887093364639822

Контекст:

Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Пугачева публично не высказывалась о войне России против Украины. Галерист Марат Гельман заявил, что она "может начать говорить и не остановится", если против Галкина возбудят уголовное дело.

В Москве начали открытую травлю Пугачевой: на стене здания московского телецентра "Останкино" 30 мая пустили световую проекцию с матерным текстом в адрес певицы.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, война, пропаганда, агрессия, режиссер, война России против Украины, Максим Галкин, певица, муж, шоумен
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