"Раз ни х...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины

"Сегодня так", – подписал он пост.

Представленные работы выполнены преимущественно в черно-серых тонах. Их сопровождают саркастические подписи.

На одной из картин изображен военный, поучительно поднявший указательный палец вверх. "Правил красивого написания никто не отменял. Зачастую убогая мысль, изложенная красивым почерком, производит впечатление. Поэтому раз уж ни х...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием", – говорится в подписи к полотну.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.