Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото

Макаревич отметил, что, как лидер британской группы The Beatles Пол Маккартни, записывает самостоятельно разные музыкальные партии.

"Записываю новую песенку. Методом старика Пола – все сам. Два баса – потому что звук подбирали. Вообще, обожаю бас, а играть приходится редко", – написал он.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов. С 1970 года занимается графикой в смешанной технике. Он провел около 30 выставок своих работ

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.