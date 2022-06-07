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07 июня, 2022
 
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Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото

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Макаревич: Записываю новую песенку
Макаревич: Записываю новую песенку
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", музыкант, поэт и художник Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 6 июня в Facebook опубликовал подборку снимков из студии звукозаписи.

Макаревич отметил, что, как лидер британской группы The Beatles Пол Маккартни, записывает самостоятельно разные музыкальные партии.

"Записываю новую песенку. Методом старика Пола – все сам. Два баса – потому что звук подбирали. Вообще, обожаю бас, а играть приходится редко", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6059332127416913

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов. С 1970 года занимается графикой в смешанной технике. Он провел около 30 выставок своих работ

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: музыка, Андрей Макаревич, The Beatles, Пол Маккартни, Машина времени, музыкант
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