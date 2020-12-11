Макаревич: Я так не люблю, когда кто-то со мной фотографируется, что подумал, что я Маккартни избавлю от этого

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что настолько хорошо знает творчество The Beatles, что может любую их пластинку поставить с любого места.

По словам музыканта, у него была встреча с лидером The Beatles Полом Маккартни, но назвать это общением нельзя.

"Он примерно так же, как любой человек, измученный популярностью, замечательно закрывается совершенно. Он будет улыбаться, шутить, но это на абсолютном автопилоте все делается", – сказал Макаревич.

Он подчеркнул, что не стал фотографироваться с британским музыкантом.

"Я так не люблю, когда кто-то со мной фотографируется и вынужден это делать, что я подумал, что вот я его избавлю от этого", – сказал лиидер "Машины времени".

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" Читайте полный текст интервью

The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы, кроме Старра и Маккартни, входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру.

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