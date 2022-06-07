"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"

"Очередной перл наших супержурналистов. Бред от первого до последнего слова. Компания "Самый смак" производила телепрограмму "Смак", поэтому товары и технологии не импортировала, не экспортировала и не могла. И какое такое радиовещание как основной бизнес? Ну что в головах у этих гавриков?" – написал он.

В новости говорилось, что фирма Макаревича занимается радиовещанием и поэтому против нее введены ограничения, так как якобы она может распространять российскую пропаганду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)