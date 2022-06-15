"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери

В публикации Ирина Тодоренко поздравила дочь с 32-летием. Это первый пост на странице матери артистки после начала войны. Ранее она публично не упоминала свою дочь.
"Наша любимая ласточка, наша уникальная дочура. Пусть окружают тебя достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света", – написала мать артистки.
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Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
В последнее время она вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым, и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины.
Артистка внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Осадчую поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.