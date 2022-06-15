"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери

В публикации Ирина Тодоренко поздравила дочь с 32-летием. Это первый пост на странице матери артистки после начала войны. Ранее она публично не упоминала свою дочь.

"Наша любимая ласточка, наша уникальная дочура. Пусть окружают тебя достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света", – написала мать артистки.

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