  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание

"Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это еще один челлендж, – призналась артистка. – Во взрослом возрасте, когда ты привыкла быть хозяйкой в своей семье, появляется еще одна хозяйка, которая рассказывает, что ты не то сделала, не так положила, не так детей своих учишь, не так они с тобой разговаривают. Могу сказать, что это тоже испытание".
Артистка призналась, что учится быть сдержанной и вежливой.
В январе 2020 года Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.
После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину в первые дни войны.
Вскоре мать певицы из России переехала к ней во Францию.