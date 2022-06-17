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17 июня, 2022
 
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Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание

 
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До полномасштабного вторжения России в Украину мать Поляковой жила в Москве
До полномасштабного вторжения России в Украину мать Поляковой жила в Москве
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в передаче ЖВЛ, которая 16 июня вышла на канале "1+1", назвала испытанием совместное проживание во Франции с матерью, которая после нападения РФ на Украину переехала к ней туда из России.

"Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это еще один челлендж, – призналась артистка. – Во взрослом возрасте, когда ты привыкла быть хозяйкой в своей семье, появляется еще одна хозяйка, которая рассказывает, что ты не то сделала, не так положила, не так детей своих учишь, не так они с тобой разговаривают. Могу сказать, что это тоже испытание". 

Артистка призналась, что учится быть сдержанной и вежливой.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

В январе 2020 года Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.

После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковскаяподдержавшая Украину в первые дни войны. 

Вскоре мать певицы из России переехала к ней во Францию. 

Теги: Франция, война России против Украины, Оля Полякова
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