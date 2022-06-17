  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание

"Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это еще один челлендж, – призналась артистка. – Во взрослом возрасте, когда ты привыкла быть хозяйкой в своей семье, появляется еще одна хозяйка, которая рассказывает, что ты не то сделала, не так положила, не так детей своих учишь, не так они с тобой разговаривают. Могу сказать, что это тоже испытание".

Артистка призналась, что учится быть сдержанной и вежливой.

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