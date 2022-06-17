Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
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"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде

Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Фото: ЕРА

Американская актриса Сальма Хайек 16 июня опубликовала в Instagram портретное фото, на котором запечатлена в декольтированном красном платье.

Актриса поставила под фото хештег в виде аббревиатуры tbt, что означает Throw back thursday" и переводится как заброшенный четверг. 

"Всегда королева",  оценили образ актрисы поклонники.

"Прекрасная мексиканка", – написали в комментариях. 

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: платье, Сальма Хайек, хештег, декольте
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