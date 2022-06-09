55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото

Актриса позировала с двумя собаками – маленькой белой и большой черной.

"Я так скучала по своим собакам, что одолжила этих двух в ресторане", – написала она.

Хайек отметила, что находится в Италии.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

Хайек заявляла, что для нее каждый день – Международный день собаки.

Актриса известна своей любовью к животным. Она делилась переживаниями, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо, и рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, сломавшую ногу. У Хайек дома живет сова.