"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото

"Без слов", – написал он.
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Подписчики отметили сходство сына певца и его самого в детстве.
"Ну уже папочка вылитый", – заявила bogushevskaiaolga.
"Как две капли воды", – написала tetiana9641.
56-летний Виктор Павлик – отец четверых детей. Средний сын певца, Павел Павлик (1999), рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.
28 марта 2022 года она вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль. В Stories Instagram она сообщала, что была в Израиле у сестры почти два месяца, после чего вернулась в Украину.