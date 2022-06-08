"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото

"Без слов", – написал он.

Подписчики отметили сходство сына певца и его самого в детстве.

"Ну уже папочка вылитый", – заявила bogushevskaiaolga.

"Как две капли воды", – написала tetiana9641.

Контекст:

56-летний Виктор Павлик – отец четверых детей. Средний сын певца, Павел Павлик (1999), рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.

28 марта 2022 года она вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль. В Stories Instagram она сообщала, что была в Израиле у сестры почти два месяца, после чего вернулась в Украину.