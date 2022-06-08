Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео

Певица показала рисунок, который ее шестилетняя дочь Нина нарисовала для защитников Украины.

"Приняли участие в проекте "Рисунок Герою"! Ниночка очень старалась нарисовать красиво и мечтает, что ее рисунок станет настоящим оберегом для военнослужащего! Присоединяйтесь к деткам! Это такая классная возможность поддержать наших смелых Героев, выразить им благодарность. Чтобы они там, на фронте, знали, что о них помнят и верят в их силу", – призвала певица.

Она объяснила, что рисунок нужно отправить по адресу: улица Крещатик, 22, Киев, 01001.

"Эти рисунки отвезут в горячие точки нашим защитникам и защитницам, передадут военным врачам и спасателям ГСЧС. (...) Молимся за наших Героев", – отметила Матвиенко.

На рисунке изображен флаг Украины, радуга, сердце, цветок и девочка (дочь певицы объяснила, что она изобразила себя).

На вопрос Матвиенко, что ее дочь хочет пожелать защитникам Украины, та ответила: "Силы", а певица добавила: "И, конечно, победы! Слава Украине!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

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