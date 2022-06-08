Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео

Певица показала рисунок, который ее шестилетняя дочь Нина нарисовала для защитников Украины.
"Приняли участие в проекте "Рисунок Герою"! Ниночка очень старалась нарисовать красиво и мечтает, что ее рисунок станет настоящим оберегом для военнослужащего! Присоединяйтесь к деткам! Это такая классная возможность поддержать наших смелых Героев, выразить им благодарность. Чтобы они там, на фронте, знали, что о них помнят и верят в их силу", – призвала певица.
Она объяснила, что рисунок нужно отправить по адресу: улица Крещатик, 22, Киев, 01001.
"Эти рисунки отвезут в горячие точки нашим защитникам и защитницам, передадут военным врачам и спасателям ГСЧС. (...) Молимся за наших Героев", – отметила Матвиенко.
На рисунке изображен флаг Украины, радуга, сердце, цветок и девочка (дочь певицы объяснила, что она изобразила себя).
На вопрос Матвиенко, что ее дочь хочет пожелать защитникам Украины, та ответила: "Силы", а певица добавила: "И, конечно, победы! Слава Украине!"
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Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а позже – в Великобританию.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.