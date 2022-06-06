"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото

"Счастье – это долгая горячая ванна с пеной (даже если вам нужно срочно позвонить!)", – написала она и отметила, что готовится к церемонии вручения премии MTV.

"Такая красота вне времени", – прокомментировал подписчик mizluudee.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.