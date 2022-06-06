Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
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"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками

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Мадонна: Джетлаг
Мадонна: Джетлаг
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 4 июня опубликовала в Instagram серию фото, для которых снялась в нижнем белье, халате, чулках и туфлях на высоких каблуках.

Певица позировала в постели.

"Джетлаг", – написала она.

Этим термином обозначается синдром, вызванный сменой часового пояса, как правило, после длительного перелета.

"Что ты делаешь?" – прокомментировал подписчик fiftyshadesofsuits.

"Ради всего святого!" – написал michelle_allan_1.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, фото, белье, постель, каблуки
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