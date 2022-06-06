"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками

Певица позировала в постели.

"Джетлаг", – написала она.

Этим термином обозначается синдром, вызванный сменой часового пояса, как правило, после длительного перелета.

"Что ты делаешь?" – прокомментировал подписчик fiftyshadesofsuits.

"Ради всего святого!" – написал michelle_allan_1.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".