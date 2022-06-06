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06 июня, 2022
 
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Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше

Путин 24 февраля начал открытую военную агрессию против Украины
Путин 24 февраля начал открытую военную агрессию против Украины
Фото: EPA

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 4 июня опубликовал обращение от имени российского солдата.

Великий в армейской пилотке рассказал, что его зовут Афанасием Проскуровским-Щукиным и он "старый лейтенант", который прошел Первую и Вторую мировые войны, и идет воевать против Украины, как и его сын и внук.

"Унитаз везти не буду. Один хрен, до него не добегаю", – сказал он о цели своего похода на войну.

Великий в образе российского солдата сказал, что голосовал за президента РФ Владимира Путина и планирует в боях "решить" проблемы со здоровьем.

"Поедешь туда – лишишься больных ног бесплатно. (...) Все соседи полегли за Украину. Я, что ли, хуже?" – сказал он.

"Солдат" признался, что собрал на войну все необходимые таблетки для рассасывания и отметил, что  понимает Путина.

"Владимир Владимирович, настоятельно рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше", – посоветовал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, актер, война России против Украины, болезнь, президент, студия Квартал 95, Юрий Великий, обращение, комик
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