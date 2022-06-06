Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше

Великий в армейской пилотке рассказал, что его зовут Афанасием Проскуровским-Щукиным и он "старый лейтенант", который прошел Первую и Вторую мировые войны, и идет воевать против Украины, как и его сын и внук.

"Унитаз везти не буду. Один хрен, до него не добегаю", – сказал он о цели своего похода на войну.

Великий в образе российского солдата сказал, что голосовал за президента РФ Владимира Путина и планирует в боях "решить" проблемы со здоровьем.

"Поедешь туда – лишишься больных ног бесплатно. (...) Все соседи полегли за Украину. Я, что ли, хуже?" – сказал он.

"Солдат" признался, что собрал на войну все необходимые таблетки для рассасывания и отметил, что понимает Путина.

"Владимир Владимирович, настоятельно рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше", – посоветовал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)