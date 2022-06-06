Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше

Великий в армейской пилотке рассказал, что его зовут Афанасием Проскуровским-Щукиным и он "старый лейтенант", который прошел Первую и Вторую мировые войны, и идет воевать против Украины, как и его сын и внук.
"Унитаз везти не буду. Один хрен, до него не добегаю", – сказал он о цели своего похода на войну.
Великий в образе российского солдата сказал, что голосовал за президента РФ Владимира Путина и планирует в боях "решить" проблемы со здоровьем.
"Поедешь туда – лишишься больных ног бесплатно. (...) Все соседи полегли за Украину. Я, что ли, хуже?" – сказал он.
"Солдат" признался, что собрал на войну все необходимые таблетки для рассасывания и отметил, что понимает Путина.
"Владимир Владимирович, настоятельно рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше", – посоветовал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.
1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.