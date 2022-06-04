Пугачев: После поражения Путин скажет россиянам, что Донбасс им даром не нужен, чтобы его разминировать, надо увеличить пенсионный возраст до 100 лет

"В лице их он скажет, что они победили, а потом просто пожалели и вот, собственно, подписали договор [о прекращении войны]. Путин просто эквилибрист, он в этом смысле, когда проигрывает все что можно – он потом говорит: "Как замечательно все произошло!". И 99,9% людей верят, потому что у них просто нет другого источника информации, и они жутко его любят и верят", – сказал он.
Бывший друг Путина объяснил, что глава Кремля может заявить: "Мы тут выиграли", даже если "очевидна пробоина".
"Вы в этом смысле за Путина и российский народ не переживайте. И парад победы пройдет, и все что хотите. И скажут, что "Донбасс и даром не нужен, потому что оказалось, что там и угля нет, а кругом одни мины. Еще чтобы разминировать его, надо потратить $100 млрд и увеличить пенсионный возраст до 100 лет. И все будут ликовать и просто целовать ноги Путина", – объяснил Пугачев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью глава Кремля назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
Спустя 100 дней после открытого вторжения российские войска потеряли более 31 тыс. погибших (по данным Генштаба Вооруженных сил Украины), оккупанты также были изгнаны из северных областей и отодвинуты от Харькова. Сейчас бои идут на Донбассе (наиболее активно – в районе Северодонецка Луганской области), на юге страны и в Харьковской области.