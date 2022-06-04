Пугачев: После поражения Путин скажет россиянам, что Донбасс им даром не нужен, чтобы его разминировать, надо увеличить пенсионный возраст до 100 лет

Пугачев (на фото) считает, что после поражения в Украине Путин еще и парад устроит Фото: ЕРА

"В лице их он скажет, что они победили, а потом просто пожалели и вот, собственно, подписали договор [о прекращении войны]. Путин просто эквилибрист, он в этом смысле, когда проигрывает все что можно – он потом говорит: "Как замечательно все произошло!". И 99,9% людей верят, потому что у них просто нет другого источника информации, и они жутко его любят и верят", – сказал он.

Бывший друг Путина объяснил, что глава Кремля может заявить: "Мы тут выиграли", даже если "очевидна пробоина".

"Вы в этом смысле за Путина и российский народ не переживайте. И парад победы пройдет, и все что хотите. И скажут, что "Донбасс и даром не нужен, потому что оказалось, что там и угля нет, а кругом одни мины. Еще чтобы разминировать его, надо потратить $100 млрд и увеличить пенсионный возраст до 100 лет. И все будут ликовать и просто целовать ноги Путина", – объяснил Пугачев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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